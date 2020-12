Boss Doms online con il remix di “Back To My Bed”

(Di martedì 8 dicembre 2020)e Achille Lauro insieme per ildiTo My: il brano assume una veste dai toni romantici e introspettivi La hit internazionaleTo Mydi Elderbrook trova una nuova dimensione con lo specialerealizzato dainsieme ad Achille Lauro. Il brano, spiega la Dire Giovani… L'articolo Corriere Nazionale.

AgneseFacheris : RT @frasidilauro: Achille Lauro e Boss Doms fotografati da Giuseppe La Rosa e Giulia Fraticelli, nel 2018. - frasidilauro : Achille Lauro e Boss Doms fotografati da Giuseppe La Rosa e Giulia Fraticelli, nel 2018. - vanforv : [Boss Doms che dice 'm'hai fatto pija 'n collasso, stellina'] - lilacjuls : plus, nella mia mente solo @pioveblu perchè c’è la tipa di boss doms lmao tvb ceci?? - cloudseokmin : RT @jellosofi: e jikook durante black swan va dritta dritta nella mia cartella di foto di performance che sembrano dipinti rinascimentali i… -

Ultime Notizie dalla rete : Boss Doms

Boss Doms e Achille Lauro insieme per il remix di “Back To My Bed”: il brano assume una veste dai toni romantici e introspettivi La hit internazionale “Back To My Bed” di Elderbrook trova una nuova ...

Maker Music 2020: la musica del futuro riparte da Roma. Intervista ad Andrea Lai

Dalla Rap Raoulette con Clementino allo scrivere una hit con Joe T. Vanelli: tutto questo e molto altro è Maker Music 2020.