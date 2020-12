leggoit : Alessia e Livia Schepp, la foto di due ragazze riaccende le speranze: «Sembrano le #gemelline». Ma sono sosia - Italia_Notizie : Alessia e Livia Schepp, inviate foto dalla Polonia ai gruppi di ricerca Fb. «Sono loro?» Ma erano sosia - Notiziedi_it : Alessia e Livia Schepp, inviate foto dalla Polonia ai gruppi di ricerca Fb. «Sono loro?» Ma erano sosia - adam6247903 : Alessia e Livia Schepp, inviate foto dalla Polonia ai gruppi di ricerca Fb. «Sono loro?» Ma erano sosia - Corriere : Alessia e Livia, foto dalla Polonia riaccende speranze per poche ore: «Sosia delle gemelline sparite» -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Livia

Corriere della Sera

Difficile dimenticare i volti e la storia di Alessia e Livia Schepp, le gemelline rapite dal padre e scomparse nel nulla nel 2011. Negli ultimi giorni una segnalazione ha riacceso le ...Speranze subito rientrate per un post in piena notte. Il padre le passò a prendere in Svizzera il 30 gennaio 2011, per trascorrere insieme il weekend, e pochi giorni fu trovato suicida sotto sotto un ...