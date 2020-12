Vittorio Brumotti, parla Maurizio Costanzo: “Rischia grosso” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vittorio Brumotti con i suoi servizi a Striscia la notizia ha spesso rischiato la vita, una lettrice scrive una lettera a Maurizio Costanzo su Nuovo Sul settimanale Nuovo, nella rubrica che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 7 dicembre 2020)con i suoi servizi a Striscia la notizia ha spesso rischiato la vita, una lettrice scrive una lettera asu Nuovo Sul settimanale Nuovo, nella rubrica che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

ManuelHolmes_ : Da Viktor Krum a Vittorio Brumotti il passo è breve. #HarryPotter #HarryPotterEIlCaliceDiFuoco - hiromat27011535 : Vittorio Brumotti goes crazy in Livigno - Rita_Sberna : Al mio compagno disabile conficcarono l’ago del compasso nella mano. I racconti di Brumotti Tutti conosciamo Vittor… - CristianiToday : Al mio compagno disabile conficcarono l’ago del compasso nella mano. I racconti di Brumotti Tutti conosciamo Vittor… - PDUmorista : Puntata speciale di Striscia la Notizia il 25 dicembre. Vittorio Brumotti sarà a Napoli per vedere se viene rispet… -