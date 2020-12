Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia sferzata dal maltempo l’operaio muore Nel potentino allerta fiumi e neve non andate nel Bellunese dice Zaia il Veneto l’Emiliagna chiedono lo stato di crisi nubifragio in campagna allagamenti e frane in Sicilia e Leo lì e sono isolate Landini far diventare 2021 un anno straordinario per il lavoro no ai licenziamenti secondo il leader della CGIL ospite su Rai 1 è necessario avviare un processo di riforma del nostro paese per fare investimenti e creare lavoro questo è lo sforzo che dobbiamo fare Non aspettare quello che succederà il 31 marzo l’ordinanza di brutto che da oggi è fuori dalla zona rossa il governo prima Confermo quello che ho già detto ieri dice il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio da oggi l’Abruzzo è in zona arancione ...