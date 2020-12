Tutti a caccia del Milan di Pioli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 dicembre 2020) Inter, Napoli e Juve, danno laal, che anche in questa decima giornata di Campionato fa il bottino pieno, battendo la Samp a Marassi (1-2). Le squadre di Conte, Gattuso e Pirlo, invece, battono il Bologna (3-1), il Crotone (0-4) e il Toro (2-1). La classifica vede dunque i rossoneri in vantaggio ancora di cinque punti sui nerazzurri e sei su bianconeri e azzurri partenopei.entusiasmante Giovedì, in Coppa, ilaveva rimontato due reti al Celtic, vincendo poi per 4-2 e qualificandosi per i sedicesimi di Europa League. Domenica, invece, la squadra di, ha trionfato a Marassi sulla Samp di Ranieri, mantenendo invariato il distacco da chi gli sta dando lada alcune settimane. Senza Ibra, Bennacer e Kjaer (un elemento fuori uso per ogni reparto), i ...