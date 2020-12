Tommaso Zorzi incontra sua madre e Oppini al Grande Fratello Vip 5 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 stasera potrebbe incontrare la mamma, Armanda Frassinetti, e avere anche un confronto con Francesco Oppini, dopo aver svelato di essersi innamorato di lui. Tommaso Zorzi incontra la mamma? Tommaso Zorzi al GF Vip 5 avrà una serata ad alta tensione. Il 25enne milanese, dopo l’abbandono di Francesco e la rivelazione sui sentimenti che prova nei suoi confronti, durante la puntata in onda stasera, lunedì 7 dicembre, avrà quasi certamente un confronto con Oppini e, notizia dell’ultima ora, pare che avrà modo di vedere anche la mamma. A postare una storia abbastanza eloquente è stato Lazzaro Fantasia, amico e manager di Tommaso, che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020)alVip 5 stasera potrebbere la mamma, Armanda Frassinetti, e avere anche un confronto con Francesco, dopo aver svelato di essersi innamorato di lui.la mamma?al GF Vip 5 avrà una serata ad alta tensione. Il 25enne milanese, dopo l’abbandono di Francesco e la rivelazione sui sentimenti che prova nei suoi confronti, durante la puntata in onda stasera, lunedì 7 dicembre, avrà quasi certamente un confronto cone, notizia dell’ultima ora, pare che avrà modo di vedere anche la mamma. A postare una storia abbastanza eloquente è stato Lazzaro Fantasia, amico e manager di, che ...

