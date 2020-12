Stretti e mari artici e subartici nel commercio e nella geostrategia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il cambiamento climatico globale offre nuove opportunità per le reti di trasporto internazionali, in particolare con la tendenza al ritiro dei ghiacci attorno al Polo Nord. Se l’andamento dovesse continuare, rotte dell’Artico potrebbero essere utilizzate in modo più affidabile, almeno durante i mesi estivi e per periodi di tempo più lunghi. La rotta del Mare del Nord verso la costa artica della Russia è quella che probabilmente sarà priva di ghiaccio e ridurrebbe il viaggiottimo tra Europa e Asia orientale da 24.000 km utilizzando il Canale di Suez a 13.600 km, diminuendo il tempo di transito di 10-15 giorni. Inoltre il passaggio a nord-ovest che attraversa l’Oceano Artico canadese potrebbe diventare utilizzabile su base regolare entro i prossimi anni, riducendo sostanzialmente le distanze di trasportottimo. Il viaggio ...