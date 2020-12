Scuola, De Luca firma una nuova ordinanza: chi ritornerà in classe (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli alunni del primo e del secondo anno delle elementari potranno tornare a Scuola. Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sta per firmare una nuova ordinanza con la quale consente la didattica in presenza fino alla seconda classe primaria. Scuola, De Luca firma una nuova ordinanza La decisione è stata presa a seguito della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli alunni del primo e del secondo anno delle elementari potranno tornare a. Il Presidente della Campania, Vincenzo De, sta perre unacon la quale consente la didattica in presenza fino alla secondaprimaria., DeunaLa decisione è stata presa a seguito della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

