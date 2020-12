Sampdoria Milan, ennesimo flop blucerchiato. Gli orrori sono tre (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Sampdoria incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite della stagione 2020/21: il Milan evidenzia tre lacune dei blucerchiati «È strano. Abbiamo fatto tre vittorie bellissime dove sapevamo aspettarli al momento giusto e facendo la nostra gara sulle ripartenze. Quando gli chiedo le stesse cose, non riusciamo a farle. Non abbiamo contropiedisti per cui non è il caso di fare questo. Parlerò con i ragazzi e vedremo di fare un tempo solo». Tre cose mi hanno colpito delle parole di Claudio Ranieri al termine di Sampdoria-Milan, match che rappresenta la quarta sconfitta negli ultimi cinque precedenti nel corso della stagione 2020/21. LEGGI L’EDITORIALE COMPLETO SU SAMP NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Laincassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite della stagione 2020/21: ilevidenzia tre lacune dei blucerchiati «È strano. Abbiamo fatto tre vittorie bellissime dove sapevamo aspettarli al momento giusto e facendo la nostra gara sulle ripartenze. Quando gli chiedo le stesse cose, non riusciamo a farle. Non abbiamo contropiedisti per cui non è il caso di fare questo. Parlerò con i ragazzi e vedremo di fare un tempo solo». Tre cose mi hanno colpito delle parole di Claudio Ranieri al termine di, match che rappresenta la quarta sconfitta negli ultimi cinque precedenti nel corso della stagione 2020/21. LEGGI L’EDITORIALE COMPLETO SU SAMP NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

