Raiola è sicuro | «Pogba non è contento | dev’essere ceduto subito»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Paulè destinato a lasciare il Manchester United. Lo ha confermato il suo agente Mino. Ecco le sue parole Emergono nuove dichiarazioni in merito all’intervista rilasciata da Minoa Tuttosport. L’agente ha confermato che Paullascerà il Manchester United, fosse per lui già a gennaio. Infelicità – «Paul non è felice al Manchester United e non è in grado di esprimersi come vorrebbe. Ha bisogno di una nuova squadra, un cambio d’aria. E’ sotto contratto per i prossimi 18 mesi, sino all’estate 2022». Contratto – «Credo che la soluzione migliore sia per lui che per il Manchester United sia una cessione nella prossima sessione di mercato. Se non succederà sanno benissimo che lo perderanno a zero perchè non Paul non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto». Leggi su Calcionews24.com