Qatar 2022: l'Italia nel girone con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - L'Italia nelle qualificazioni per i mondiali del Qatar del 2022 è finita nel girone C, composto da un totale di cinque squadre. I sorteggi in corso a Zurigo hanno assegnato nel girone dell'Italia la Svizzera, l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. "Siamo ancora a quattro mesi dall'inizio delle qualificazioni ed è quindi prematuro commentare ma sicuramente la Svizzera è una squadra ostica che incontreremo anche agli europei e sarebbe potuta stare tra le teste di serie". È il commento del commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, su Sky sport 24. "Le altre squadre sono più abbordabili - ha detto Mancini - sono comunque tutte partite da giocare e le partite ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - L'nelle qualificazioni per i mondiali deldelè finita nelC, composto da un totale di cinque squadre. I sorteggi in corso a Zurigo hanno assegnato neldell'la, l'del, lae la. "Siamo ancora a quattro mesi dall'inizio delle qualificazioni ed è quindi prematuro commentare ma sicuramente laè una squadra ostica che incontreremo anche agli europei e sarebbe potuta stare tra le teste di serie". È il commento del commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, su Sky sport 24. "Le altre squadre sono più abbordabili - ha detto Mancini - sono comunque tutte partite da giocare e le partite ...

Sport_Mediaset : IRLANDA DEL NORD NEL GRUPPO C CON L'ITALIA ?? LIVE NOW sul Canale 20 con i sorteggi per le QUALIFICAZIONI MONDIALI Q… - ilnapolionline : Qatar 2022: Ecco il girone di qualificazione dell'Italia - - SalvatoreUrsin3 : Qualificazioni mondiali Qatar 2022 #Italia #Mondiale2022 - newslagoleadait : Si è tenuto a #Zurigo il sorteggio dei gironi europei di qualificazione ai #Mondiali del 2022, che si svolgeranno i… - passione_inter : Qatar 2022, sorteggiato il girone dell'Italia nelle qualificazioni mondiali: pericolo Svizzera -… -