Prandelli: "Questo punto per il morale è come una vittoria" (Di martedì 8 dicembre 2020) Cesare Prandelli ha analizzato il pareggio tra Fiorentina e Genoa ai microfoni di Sky. Queste le parole del tecnico dei viola:"Probabilmente il vento è cambiato, nel secondo tempo la Fiorentina è stata efficace e ordinata. Abbiamo sprecato ma mi è piaciuta. Sono qui da due settimane, non possiamo fare miracoli. Nel primo tempo eravamo lenti a impostare, ma siamo stati equilibrati e non abbiamo avuto nessuna preoccupazione. Prendiamo questo punto che, per il morale e per come stiamo lavorando, è come una vittoria. Ribery? Sta lavorando bene ma sui tempi e sui tagli deve lavorare di più: lo raddoppiano sempre, dobbiamo aiutarlo a creare spazi" Foto: screen Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

