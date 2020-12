Patrick Zaki resta in carcere: prolungata di altri 45 giorni la sua custodia (Di lunedì 7 dicembre 2020) altri 45 giorni di custodia per Patrick Zaki. Lo ha stabilito una corta antiterrorismo del Cairo ieri, secondo quanto annuncia in un tweet l’ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, studente all’Università di Bologna. The Third Terrorism Circuit of the Criminal Court decided to renew the detention of our colleague Patrick George Zaki, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020)45diper. Lo ha stabilito una corta antiterrorismo del Cairo ieri, secondo quanto annuncia in un tweet l’ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, studente all’Università di Bologna. The Third Terrorism Circuit of the Criminal Court decided to renew the detention of our colleagueGeorge, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - Tg3web : Attesa per l'udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto… - fabioaffinito : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patrick, in… - leggoit : Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni, la decisione della Corte. Amnesty: «Vergognoso» -