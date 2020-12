Maxxi, dal 9 al 13 dicembre incontri e approfondimenti online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. – Continua l’offerta culturale del Maxxi, online su www.Maxxi.art e sui canali social del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con dirette, contenuti speciali, approfondimenti e incontri. E’ quanto si legge nella nota della Fondazione Maxxi di Roma. PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 9-13 dicembre Mercoledi’ 9 dicembre, ore 18.30 LIVE su Maxxi.art Libri al Maxxi Photobook. L’immagine di un’immagine di Silvia Bordini. Come si legge la fotografia sulle pagine di un libro? Quali sono i legami e quali le differenze tra libro d’artista e libro fotografico? Sono questi alcuni degli interrogativi su cui recentemente si stanno confrontando fotografi, storici, critici e curatori e che Silvia Bordini affronta nel suo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. – Continua l’offerta culturale delsu www..art e sui canali social del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con dirette, contenuti speciali,. E’ quanto si legge nella nota della Fondazionedi Roma. PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 9-13Mercoledi’ 9, ore 18.30 LIVE su.art Libri alPhotobook. L’immagine di un’immagine di Silvia Bordini. Come si legge la fotografia sulle pagine di un libro? Quali sono i legami e quali le differenze tra libro d’artista e libro fotografico? Sono questi alcuni degli interrogativi su cui recentemente si stanno confrontando fotografi, storici, critici e curatori e che Silvia Bordini affronta nel suo ...

