Materiale extraterrestre in arrivo da Ryugu e dalla Luna

(Di lunedì 7 dicembre 2020) – Il “falco pellegrino 2”, traduzione italiana di Hayabusa 2, la seconda sonda giapponese con questo nome, lanciata nel 2018 dall’Agenzia spaziale giapponese JAXA, è tornato al nido portando sulla Terra il suo prezioso bottino. Per i ricercatori “un regalo che arriva dal cielo” contenuto nella capsula che ha raggiunto la superficie terrestre sabato 5 dicembre – dopo un viaggio durato oltre sei anni e più di cinque miliardi di km percorsi – dove è stata recuperata nel poligono australiano militare di Woomera (Woomera Prohibited Area), la capsula sembra essere in ottime condizioni, ma per l’apertura bisognerà attendere diversi mesi. Al suo interno c’è ilche la sonda nipponica ha raccolto, in modo acrobatico e ingegnoso, nel 2019 in due diverse occasioni prima di lasciare definitivamente l’asteroide 162173e riprendere la strada di ...