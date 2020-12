Maradona, sempre più concreta l’accusa di omicidio colposo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dalle indagini emerge che l’argentino sia stato abbandonato al suo destino Emergono retroscena sempre più inquietanti sulla morte di Diego Armando Maradona. Dalle indagini, portate aventi dalla procura di San Isidro sembra che l’ex calciatore sia stato abbandonato e non seguito sufficientemente dal punto di vista medico. Leggi anche: Maradona, indagato per omicidio colposo il medico curante Leopoldo Luque Si concretizza sempre di più l’ipotesi di omicidio colposo per Leopoldo Luque e Agustina Cosachov. Ci sarebbe stata molta incuranza da parte dei medici e così si complica la posizione dei due specialisti. Soprattutto quella di Leopoldo Luque, che ha firmato la lettera di dimissioni nonostante Swiss Medical avesse richiesto il ricovero di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dalle indagini emerge che l’argentino sia stato abbandonato al suo destino Emergono retroscenapiù inquietanti sulla morte di Diego Armando. Dalle indagini, portate aventi dalla procura di San Isidro sembra che l’ex calciatore sia stato abbandonato e non seguito sufficientemente dal punto di vista medico. Leggi anche:, indagato peril medico curante Leopoldo Luque Si concretizzadi più l’ipotesi diper Leopoldo Luque e Agustina Cosachov. Ci sarebbe stata molta incuranza da parte dei medici e così si complica la posizione dei due specialisti. Soprattutto quella di Leopoldo Luque, che ha firmato la lettera di dimissioni nonostante Swiss Medical avesse richiesto il ricovero di ...

