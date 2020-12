‘Live – Non è la D’Urso’, Gabriel Garko faccia a faccia con Manuela Arcuri svela la verità (inaspettata) sulla loro storia d’amore (Di lunedì 7 dicembre 2020) Era vero amore oppure una “favola” come quella che aveva legato Gabriel Garko a Eva Grimaldi e Adua Del Vesco? Era questa la domanda che attanagliava i pensieri di Manuela Arcuri da quando il bellissimo attore di fiction di Canale 5, in mondovisione, mentre era in diretta a Canale 5, ha rivelato di aver vissuto per anni nascosto dietro una maschera volta a nascondere la sua omosessualità, consapevole che se fosse venuta fuori avrebbe perso molti dei suoi lavori. Così nel tempo ha fatto sognare i telespettatori accanto a bellissime donne, quelle che incontrava proprio sul set, con cui sembravano nascere delle meravigliose storie d’amore. Invece? Invece era tutta una “favola” artata ad hoc per cavalcare l’onda. Eppure la Arcuri, in una recente intervista rilasdiata a Silvia Toffanin, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Era vero amore oppure una “favola” come quella che aveva legatoa Eva Grimaldi e Adua Del Vesco? Era questa la domanda che attanagliava i pensieri dida quando il bellissimo attore di fiction di Canale 5, in mondovisione, mentre era in diretta a Canale 5, ha rivelato di aver vissuto per anni nascosto dietro una maschera volta a nascondere la sua omosessualità, consapevole che se fosse venuta fuori avrebbe perso molti dei suoi lavori. Così nel tempo ha fatto sognare i telespettatori accanto a bellissime donne, quelle che incontrava proprio sul set, con cui sembravano nascere delle meravigliose storie. Invece? Invece era tutta una “favola” artata ad hoc per cavalcare l’onda. Eppure la, in una recente intervista rilasdiata a Silvia Toffanin, ...

