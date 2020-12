Lexus - Primo sguardo alle Ev del futuro

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Per lailelettrificato ha un nome: Direct4. Questa nuova tecnologia, infatti, verrà utilizzata per garantire il massimo controllo dei motori elettrici che verranno impiegati sulle auto a batteria e sulle ibride. L'obiettivo è quello di controllare con estrema precisione il funzionamento del powertrain, "garantendo così un'esperienza di guida senza eguali", assicurano dalla. Confort e prestazioni. Il Direct4 è un sistema di controllo in grado di regolare continuamente il bilanciamento della coppia trasmessa sui due assi della vettura, adattando il powertraincondizioni stradali e allo stile di guida del conducente. A differenza di altri sistemi, quello sviluppato dallaprevede che il propulsore elettrico sia direttamente collegatoruote della vettura, ...