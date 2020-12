L’Eredità non va in onda: cambio di programma su Rai Uno, sospeso il quiz (Di lunedì 7 dicembre 2020) Proprio nella sua fase di maggior successo, L’Eredità dovrà momentaneamente rinunciare alla sua messa in onda quotidiana, lasciando il pubblico orfano di quello che nell’ultimo mese era divenuto un appuntamento fisso. Merito soprattutto dell’ex campione Massimo Cannoletta, quarantaseienne di Lecce, che in queste settimane aveva saputo conquistare gli spettatori da casa in modalità forse inedite in tutta la storia dello show; una giornata dopo l’altra, il concorrente aveva saputo imporsi a ritmi clamorosi, accumulando oltre 250mila euro di vittoria, e riaccendendo più forte che mai l’interesse intorno al quiz di Rai Uno. quiz che, la sera di lunedì 7 dicembre, non andrà in onda. Cambia la programmazione pomeridiana di Rai Uno con l’evento A Riveder le Stelle dalla Scala di Milano: va in ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Proprio nella sua fase di maggior successo,dovrà momentaneamente rinunciare alla sua messa inquotidiana, lasciando il pubblico orfano di quello che nell’ultimo mese era divenuto un appuntamento fisso. Merito soprattutto dell’ex campione Massimo Cannoletta, quarantaseienne di Lecce, che in queste settimane aveva saputo conquistare gli spettatori da casa in modalità forse inedite in tutta la storia dello show; una giornata dopo l’altra, il concorrente aveva saputo imporsi a ritmi clamorosi, accumulando oltre 250mila euro di vittoria, e riaccendendo più forte che mai l’interesse intorno aldi Rai Uno.che, la sera di lunedì 7 dicembre, non andrà in. Cambia lazione pomeridiana di Rai Uno con l’evento A Riveder le Stelle dalla Scala di Milano: va in ...

