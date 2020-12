I camini ecologici resistono alla crisi | per maisonFire l’export resta invariato

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L’impatto della pandemia sul sistema economico e produttivo sia nazionale che internazionale ha determinato perdite di fatturato importanti. Lo stop obbligato durante il primo lockdown e la paralisi che ha investito molte aziende impossibilitate a vendere con i negozi fisici chiusi sono tra le cause che più duramente hanno contribuitoflessione. Le stime di Federlegno Arredo attestano che per l’Italia l’effetto covid-19 porterà a una perdita per l’intero settore pari al 20%, mentrechiuderà con un – 18% rispetto allo scorso anno. Confartigianato conferma che nel bimestre marzo-aprile 2020 le esportazioni di legno-arredo hanno subito una diminuzione del 46,3%, pari a quasi 1 miliardo di Euro. Riguardo alle vendite al dettaglio, di mobili e articoli per la casa, in Italia si registra -53,7% rispetto allo stesso periodo del ...