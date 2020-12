Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi incontra la madre Armanda e Francesco Oppini, stasera su Canale 5 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Serata incandescente per Tommaso Zorzi: stasera su Canale 5 l'incontro, nella casa del Grande Fratello Vip 5, con mamma Armanda e Francesco Oppini. Per Tommaso Zorzi la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera su Canale 5, dalle 21:30, sarà ricca di sorprese: l'influencer incontrerà sia la mamma che Francesco Oppini, che ha promesso via social di rincuorarlo. Tommaso Zorzi teme moltissimo la diretta di stasera del Grande Fratello Vip 5. Sabato pomeriggio rispondendo a una specifica domanda di Cristiano ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Serata incandescente persu5 l'incontro, nella casa delVip 5, con mamma. Perla puntata delVip 5 in ondasu5, dalle 21:30, sarà ricca di sorprese: l'influencer incontrerà sia la mamma che, che ha promesso via social di rincuorarlo.teme moltissimo la diretta didelVip 5. Sabato pomeriggio rispondendo a una specifica domanda di Cristiano ...

