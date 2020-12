Giustina lascia i suoi bambini | morta di Covid a 39 anni | “Si è spento un fiore”

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La giovane donna sembra avesse contratto il virus nella scuola in cui lavorava, a Polignano a Mare. Il sindaco: “Questo virus è una forbice subdola”. “La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento”. E’ un messaggio toccante quello che il sindaco di Polignano a Mare e presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, rivolge a. Una maestra e collaboratrice scolastica presso il locale istituto per l’infanzia. Portata via dalla pandemia, dal coronavirus, che l’ha colpita nel modo più atroce possibile. L’insegnante, 39, era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al-19. Le sue condizioni sarebbero immediatamente apparse serie, tanto che i sanitari avevano disposto l’immediato ricovero in ...