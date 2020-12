Giulia La Marca: è lei l’influencer che non ti aspetti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giulia La Marca, è la giovane influencer che sta spopolando su Instagram. La sua disabilità non è un limite scopriamo perchè E chi lo dice che la disabilità è un limite? Nessuno, nè tantomeno lei, Giulia La Marca, la nuova influencer torinese da più di 50 mila followers. Seduta su una sedia a rotelle, la sua Sherpa, Giulia non conosce limiti. Lei è paraplegica ma posta tutta la sua vita e le difficolta di un disabile sul suo profilo. Accanto a lei nelle sue avventure c’è suo marito Andrea, detto Glovo, sempre con il sorriso e la voglia di nuove sfide. “Mi definisco una realista cinica. In realtà sono un’eterna ottimista” Giulia è salita anche sul palco di un TEDx. “Vedere quel palco con una rampa e salirci… mi fa commuovere!! Mi è stata data l’occasione di parlare e di ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020)La, è la giovane influencer che sta spopolando su Instagram. La sua disabilità non è un limite scopriamo perchè E chi lo dice che la disabilità è un limite? Nessuno, nè tantomeno lei,La, la nuova influencer torinese da più di 50 mila followers. Seduta su una sedia a rotelle, la sua Sherpa,non conosce limiti. Lei è paraplegica ma posta tutta la sua vita e le difficolta di un disabile sul suo profilo. Accanto a lei nelle sue avventure c’è suo marito Andrea, detto Glovo, sempre con il sorriso e la voglia di nuove sfide. “Mi definisco una realista cinica. In realtà sono un’eterna ottimista”è salita anche sul palco di un TEDx. “Vedere quel palco con una rampa e salirci… mi fa commuovere!! Mi è stata data l’occasione di parlare e di ...

