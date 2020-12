Giulia De Lellis, la prima foto social in compagnia di Carlo Beretta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Insieme a Dubai Giulia De Lellis da un po’ di mesi si sta frequentando con Carlo Beretta, erede dell’omonima industria d’armi. Nella serata di ieri ha pubblicato una foto che lo ritrae accanto a lei. LO SCATTO RUBATO Dopo il primo bacio in pubblico, ormai è ufficiale che Carlo e Giulia, siano una coppia a tutti gli effetti. Nella serata di ieri, lei ha pubblicato tra le sue Instagram stories uno scatto che fa intravedere Carlo, lei è accanto con un bicchiere di vino bianco in mano sulla lucente vista di Dubai. Non era ancora certo che insieme a lei ci fosse Carlo, ma evidentemente la vuole supportare sempre e comunque, in ogni suo progetto. Leggi anche Giulia De Lellis e Carlo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Insieme a DubaiDeda un po’ di mesi si sta frequentando con, erede dell’omonima industria d’armi. Nella serata di ieri ha pubblicato unache lo ritrae accanto a lei. LO SCATTO RUBATO Dopo il primo bacio in pubblico, ormai è ufficiale che, siano una coppia a tutti gli effetti. Nella serata di ieri, lei ha pubblicato tra le sue Instagram stories uno scatto che fa intravedere, lei è accanto con un bicchiere di vino bianco in mano sulla lucente vista di Dubai. Non era ancora certo che insieme a lei ci fosse, ma evidentemente la vuole supportare sempre e comunque, in ogni suo progetto. Leggi ancheDe...

