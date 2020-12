Egitto, Patrick Zaki resta in prigione (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – La terza sezione del Tribunale per l’antiterrorismo del Cairo ha rinnovato la detenzione cautelare per Patrick Zaki di altri 45 giorni. Lo rende noto in un tweet l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr). Il collaboratore dell’ong e ricercatore presso un master dell’Università di Bologna è accusato di aver utilizzato i social media “per diffondere notizie e informazioni false”. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – La terza sezione del Tribunale per l’antiterrorismo del Cairo ha rinnovato la detenzione cautelare per Patrick Zaki di altri 45 giorni. Lo rende noto in un tweet l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr). Il collaboratore dell’ong e ricercatore presso un master dell’Università di Bologna è accusato di aver utilizzato i social media “per diffondere notizie e informazioni false”.

