È morta per Covid Lidia Menapace: aveva 96 anni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Valentina Dardari L'ex partigiana era ricoverata da alcuni giorni in gravi condizioni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano Il Covid ha portato via anche l'ex partigiana e pacifista Lidia Menapace. aveva 96 anni e da qualche giorno si trovava ricoverata in gravi condizioni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. Come riportato dall'Ansa, l'ex senatrice si è spenta questa mattina alle 3.10. Menapace, ex partigiana pacifista e femminista Nel 1964 la Menapace era stata eletta, la prima donna, in consiglio provinciale a Bolzano e in giunta provinciale. All'anagrafe Lidia Brisca, era nata a Novara il 3 aprile del 1924. Nella sua vita è stata staffetta partigiana, pacifista della prima ora, femminista

