Coronavirus, Merkel: 'Prima di Natale servono altre misure' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alla luce dell'alto numero di nuovi contagi da Coronavirus, Angela Merkel vuole che in Germania si approvino nuove misure anti-Covid ancor Prima di Natale. I dati sono 'preoccupanti', ha sottolineato ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Merkel Coronavirus, Merkel: "Prima di Natale servono altre misure" TGCOM Germania: Covid, Merkel, necessaria decisione su ulteriori misure entro Natale

A fronte del numero di casi di coronavirus costantemente elevato in Germania, una decisione del governo federale e degli esecutivi dei ...

Coronavirus oggi. Merkel: prima di Natale servono altre misure. Speranza, tra Stato e Regioni ora evitare le polemiche

? Ricoverato Rudy Giuliani, avvocato di Trump? Ricciardi, dicembre e gennaio saranno terribili?In Germania 12.332 nuovi contagiati e 147 decessi? Cina, balzo annuo dell’export: +21% ? Nel mondo oltre ...

A fronte del numero di casi di coronavirus costantemente elevato in Germania, una decisione del governo federale e degli esecutivi dei ...? Ricoverato Rudy Giuliani, avvocato di Trump? Ricciardi, dicembre e gennaio saranno terribili?In Germania 12.332 nuovi contagiati e 147 decessi? Cina, balzo annuo dell’export: +21% ? Nel mondo oltre ...