Confcommercio Udine | acceso l’albero di Natale in ricordo delle vittime e auspicio di fine pandemia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Dall’idea del mandamento dial contributo della Camera di Commercio di Pordenone, dal regalo fatto da Legnolandia e dalla comunità di Forni di Sopra al generoso intervento economico di Angelo Marzullo, oggi dirigente d’azienda a Milano, ma che ha voluto ricordare i genitori, Antonino ed Elida, scomparsi di recente, gestori per anni di una macelleria in via Poscolle. Sono tanti i protagonisti dell’iniziativa deldinel pomeriggio all’ingresso dell’ospedale dicomedel virus edi superamento della, alla presenza anche del direttore generale dell’ospedale Massimo Braganti, del vicegovernatore ...

effe_news : Confcommercio Udine: acceso l’albero di Natale regalato da Legnolandia in ricordo delle vittime e auspicio di fine … -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio Udine

Il Friuli

Una serie di buoni da spendere nei negozi cittadini agli autori dei presepi più belli L’appello a evitare acquisti online. Un nuovo look per la loggia municipale ...LE REAZIONIUDINE (cdm) Reazioni contrastanti dopo l'ultimo decreto nazionale e il correttivo regionale. Baristi e ristoratori della Fipe tirano un sospiro di sollievo per il ritorno in zona gialla e..