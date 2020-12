Cervinara | uomo trovato morto in casa | disposta l’autopsia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Tragedia in via Carlo del Balzo a. Unè statonella sua abitazione. L’allarme è scattato da parte di alcuni conoscenti che non avendolo visto e notando la porta della sua abitazione chiusa. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine con i sanitari la macabra scoperta. Dopo l’esame esterno effettuata dal medico legale, il magistrato di turno, ha dispostocon il trasferimento della salma nella sala morgue del Moscati di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

