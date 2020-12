Bufera su Ogni Mattina, Caterina Collovati definisce Harry Styles pagliaccio: scatta la rivolta social (Di lunedì 7 dicembre 2020) Siamo nel 2020 e ancora c’è qualcuno che in televisione, definisce un cantante tra i più amati e seguiti degli ultimi anni, anche per i messaggi che cerca di dare, di uguaglianza e lotta contro le discriminazioni, un pagliaccio. Succede nel corso della puntata di Ogni Mattina, in onda su Tv8. Come saprete il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola non brilla per ascolti e questa Mattina non c’erano milioni di italiani davanti alla tv ad ascoltare i commenti di Caterina Collovati su Harry Styles. Ma il video, delle sue parole, ha fatto questo pomeriggio il giro delle pagine social e così in pochi minuti è diventato virale, e si è scatenata una vera e propria polemica sui social. I fans di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020) Siamo nel 2020 e ancora c’è qualcuno che in televisione,un cantante tra i più amati e seguiti degli ultimi anni, anche per i messaggi che cerca di dare, di uguaglianza e lotta contro le discriminazioni, un. Succede nel corso della puntata di, in onda su Tv8. Come saprete il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola non brilla per ascolti e questanon c’erano milioni di italiani davanti alla tv ad ascoltare i commenti disu. Ma il video, delle sue parole, ha fatto questo pomeriggio il giro delle paginee così in pochi minuti è diventato virale, e si è scatenata una vera e propria polemica sui. I fans di ...

