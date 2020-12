Barcellona-Juventus, Koeman: “Tutto su infortuni e assenze, vogliamo il primo posto. Messi-CR7? Ci sarà da divertirsi” (Di lunedì 7 dicembre 2020) E' tutto pronto per Juventus-Barcellona.La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Barcellona nella 6ª giornata del Gruppo G di Champions, in programma domani sera al "Camp Nou". Una sfida avvincente che metterà difronte due squadre - già qualificate - pronte a darsi battaglia per conquistare la vetta del girone G. Un obiettivo di cui anche il tecnico blaugrana Ronald Koeman, si è soffermato a parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia."Il nostro obiettivo in ogni partita è cercare di vincere, giocare bene e arrivare primi nel nostro girone. Abbiamo un vantaggio di tre punti, abbiamo vinto 2-0 all'andata e abbiamo buone possibilità di vincere il girone. Per chi gioca e chi si allena è una responsabilità essere qui. I giocatori sanno che devono migliorare, certo non ci si può ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Laè pronta a scendere in campo contro ilnella 6ª giornata del Gruppo G di Champions, in programma domani sera al "Camp Nou". Una sfida avvincente che metterà difronte due squadre - già qualificate - pronte a darsi battaglia per conquistare la vetta del girone G. Un obiettivo di cui anche il tecnico blaugrana Ronald, si è soffermato a parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia."Il nostro obiettivo in ogni partita è cercare di vincere, giocare bene e arrivare primi nel nostro girone. Abbiamo un vantaggio di tre punti, abbiamo vinto 2-0 all'andata e abbiamo buone possibilità di vincere il girone. Per chi gioca e chi si allena è una responsabilità essere qui. I giocatori sanno che devono migliorare, certo non ci si può ...

romeoagresti : #Juventus, rifinitura alla Continassa pre Barcellona. C’è Buffon. Assenti Chiellini e Demiral // Juventus’ training… - JuventusTV : ?? LIVE dal Training Center ?? L'allenamento dei bianconeri alla vigilia di #BarçaJuve In diretta, qui ?… - filippomricci : L'intervista a @Miralem_Pjanic in vista di Barça-Juve di domani. Sempre titolare in Champions (5 vittorie su 5), un… - italybet : Champions League, Barcellona – Juventus: spagnoli col favore del pronostico #bet - andreaapirloooo : RT @romeoagresti: #Juventus, rifinitura alla Continassa pre Barcellona. C’è Buffon. Assenti Chiellini e Demiral // Juventus’ training sessi… -