App IO non funziona ed è impossible inserire carta e IBAN: come risolvere (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ancora problemi per l'app IO, appena aggiornata per supportare il cashback di Stato. Non è possibile aggiungere carte o IBAN per il rimborso, per cui non funziona. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

