Sostituto d’imposta: cos’è, chi può farlo e a che serve. La guida rapida (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Sostituto d’imposta è figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “Sostituto”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del Sostituto d’imposta, la funzione e chi può farlo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di tasse locali con lo sconto, per il cittadino che le addebita direttamente sul proprio c/c, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Sostituto ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilè figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del, la funzione e chi può. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di tasse locali con lo sconto, per il cittadino che le addebita direttamente sul proprio c/c, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...

GrendelFTMoor : RT @lubenasich: Non ho capito quando inizia lo sciopero fiscale e la richiesta di abolizione del sostituto d'imposta. - lubenasich : Non ho capito quando inizia lo sciopero fiscale e la richiesta di abolizione del sostituto d'imposta. - krudesky : RT @cisanello: @Raffael31870221 @con_la_J Le aziende private chiudono perché in Italia i profitti vengono versati su conti esteri, i debit… - fisco24_info : Risposta n. 566 del 04 dicembre 2020: Natura giuridica delle somme versate in sede di definizione agevolata - Rappo… - FrancescaCose : @lellinara E solo la parte del ceto medio che non può sfuggire all'attuale Fisco, basta non avere il sostituto d'im… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostituto d’imposta Scadenze fiscali luglio 2020: arriva la proroga delle imposte sui redditi LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi