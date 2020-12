Sky: per Milik non si sono fatte ancora avanti squadre in modo serio (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel prepartita di Crotone-Napoli, nel salotto Sky si parla anche di mercato. Gianluca Di Marzio dà degli aggiornamenti sulla posizione e sul futuro di Arkadiusz Milik. “Non ci sono squadre che si sono fatte avanti in modo serio per il Napoli. Il Napoli ha chiesto 15 milioni, ma sono tempi duri per il mercato, dopo la pandemia. Quindi o abbasserà le proprie pretese o si dovrà arrivare a mercato di gennaio inoltrato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel prepartita di Crotone-Napoli, nel salotto Sky si parla anche di mercato. Gianluca Di Marzio dà degli aggiornamenti sulla posizione e sul futuro di Arkadiusz. “Non ciche siinper il Napoli. Il Napoli ha chiesto 15 milioni, matempi duri per il mercato, dopo la pandemia. Quindi o abbasserà le proprie pretese o si dovrà arrivare a mercato di gennaio inoltrato”. L'articolo ilNapolista.

Di Marzio: "Il Napoli ha chiesto 15 milioni, ma sono tempi duri per il mercato, dopo la pandemia. Quindi o abbasserà le proprie pretese o si dovrà arrivare a mercato di gennaio inoltrato".

