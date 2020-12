Roma Sassuolo, Fonseca espulso per proteste (Di domenica 6 dicembre 2020) Paulo Fonseca è stato espulso in Roma-Sassuolo Doppia espulsione in casa Roma contro il Sassuolo. Dopo il rosso per doppia ammonizione per Pedro, tra le fila giallorosse è stato espulso anche Paulo Fonseca. Sul finire del primo tempo, infatti, l’arbitro Maresca ha annullato, dopo aver visionato il Var, un gol alla Roma e le proteste dell’allenatore giallorosso hanno portato il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Pauloè statoinDoppia espulsione in casacontro il. Dopo il rosso per doppia ammonizione per Pedro, tra le fila giallorosse è statoanche Paulo. Sul finire del primo tempo, infatti, l’arbitro Maresca ha annullato, dopo aver visionato il Var, un gol allae ledell’allenatore giallorosso hanno portato il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso. Leggi su Calcionews24.com

ASRomaEN : ?? ???????????????? ?? ?? v. Sassuolo ?? Stadio Olimpico ?? 15:00 CET Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaSassuolo - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - sscalcionapoli1 : Rosso a Pedro e Fonseca, gol annullato: termina il primo tempo a Roma #Roma Sassuolo #SerieATIM - corgiallorosso : LIVE Roma-Sassuolo 0-0 – Inizia la ripresa - ClementListuzzi : Roma-Sassuolo. -