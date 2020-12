Maltempo nella destra Tagliamento. Interventi dei Vigili del Fuoco (Di domenica 6 dicembre 2020) Interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio in conseguenza dell’emergenza Maltempo nella destra Tagliamento. I Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti nella mattinata odierna per un recupero autovettura nel sottopasso di via Cimpello, nel Comune di Zoppola, che rimaneva bloccata a causa delle presenza di acqua per le forti precipitazioni. La persona alla guida riusciva ad abbandonare inclume il veicolo. Sul posto gli operatori VF con idrocostumi recuparavano l’autovettura con il contributo di di una campagnola dotata di vericello. Nel pomeriggio alri due Interventi in cui erano state coinvolte persone. Il primo, alle ore 14:10, a Villanova di Pordenone, in via Nuova di Corva, ... Leggi su udine20 (Di domenica 6 dicembre 2020)deidelsul territorio in conseguenza dell’emergenza. Ideldel Comando di Pordenone sono intervenutimattinata odierna per un recupero autovettura nel sottopasso di via Cimpello, nel Comune di Zoppola, che rimaneva bloccata a causa delle presenza di acqua per le forti precipitazioni. La persona alla guida riusciva ad abbandonare inclume il veicolo. Sul posto gli operatori VF con idrocostumi recuparavano l’autovettura con il contributo di di una campagnola dotata di vericello. Nel pomeriggio alri duein cui erano state coinvolte persone. Il primo, alle ore 14:10, a Villanova di Pordenone, in via Nuova di Corva, ...

emergenzavvf : #Maltempo #Modena, #vigilidelfuoco impegnati nelle zone di Gaggio e Nonantola per allagamenti diffusi dovuti alla p… - emergenzavvf : #Modena #maltempo, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per gli allagamenti a #Nonantola dopo la rottura d… - emergenzavvf : #Maltempo, oltre 600 gli interventi svolti in #Veneto, più della metà nella sola provincia di #Belluno dove sono al… - Nonnepossopi1 : RT @emergenzavvf: #Modena #maltempo, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per gli allagamenti a #Nonantola dopo la rottura dell’ar… - Giacinto_Bruno : RT @emergenzavvf: #Maltempo, oltre 600 gli interventi svolti in #Veneto, più della metà nella sola provincia di #Belluno dove sono al lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nella Maltempo, allerta fiumi e rischio valanghe Adnkronos Ditta allagata per il maltempo: "Travolti da 1 metro d’acqua: motori e tutto il materiale sono andati distrutti"

MASSAROSA. Finiti sott’acqua, nel senso letterale del termine, nel tardo pomeriggio di sabato 5 dicembre, in via di Montramito, a Massarosa. È la storia di un’azienda che rappresenta un’eccellenza in ...

Maltempo nella destra Tagliamento. Interventi dei Vigili del Fuoco

Interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio in conseguenza dell’emergenza maltempo nella destra Tagliamento. I Vigili del Fuoco del Comando ...

MASSAROSA. Finiti sott’acqua, nel senso letterale del termine, nel tardo pomeriggio di sabato 5 dicembre, in via di Montramito, a Massarosa. È la storia di un’azienda che rappresenta un’eccellenza in ...Interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio in conseguenza dell’emergenza maltempo nella destra Tagliamento. I Vigili del Fuoco del Comando ...