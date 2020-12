Lo sciopero fiscale è l’unica strada che ci è rimasta per rimanere aperti” (Di domenica 6 dicembre 2020) di Monica De Santis Patrizia Pesacane, è la titolare del negozio di abbigliamento “Leone” a Scafati. E’ una dei tanti, tantissimi commercianti che sta pagando i danni causati dalla pandemia. E come tanti commercianti anche lei ha scelto di aderire allo “sciopero fiscale” promosso dalla Fenailp, partito da Amalfi e che ora si è esteso in tutt’Italia. “La mia attività è una delle attività storiche di Scafati. E’ stata aperta 60 anni fa dai miei genitori. Da 20 anni la gestisco io. Una situazione simile non si era mai vista. Siamo allo stremo. Abbandonati da tutto e da tutti. Purtroppo aderire allo sciopero fiscale è l’unica soluzione che abbiamo per riuscire a portare avanti le nostre attività”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 6 dicembre 2020) di Monica De Santis Patrizia Pesacane, è la titolare del negozio di abbigliamento “Leone” a Scafati. E’ una dei tanti, tantissimi commercianti che sta pagando i danni causati dalla pandemia. E come tanti commercianti anche lei ha scelto di aderire allo “” promosso dalla Fenailp, partito da Amalfi e che ora si è esteso in tutt’Italia. “La mia attività è una delle attività storiche di Scafati. E’ stata aperta 60 anni fa dai miei genitori. Da 20 anni la gestisco io. Una situazione simile non si era mai vista. Siamo allo stremo. Abbandonati da tutto e da tutti. Purtroppo aderire allosoluzione che abbiamo per riuscire a portare avanti le nostre attività”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

