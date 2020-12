“Khamenei è malato: poteri al figlio”. E’ giallo sulla guida suprema dell’Iran (Di domenica 6 dicembre 2020) La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, sarebbe gravemente ammalato tanto da aver trasferito i poteri al figlio Mojtaba Khamenei. Al momento la notizia è stata diffusa su Twitter dal giornalista Momahad Ahwaze, secondo il quale, Khamenei ha dovuto annullare un incontro con il presidente Hassan Rohani, perché le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Su Twitter, Ahwaze - che scrive in arabo- sostiene che sue fonti in Iran molti sarebbero "preoccupate" dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anziano leader, ormai 81enne. Ahwaze - le cui rivelazioni non sono confermate ufficialmente- aggiunge che non sono chiare le cause dell'aggravamento delle condizioni del leader ma che potrebbero essere legate a un cancro alla prostata. Ahwaze, che ha un buon seguito su Twitter, all'inizio ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 dicembre 2020) La, l’ayatollah Ali Khamenei, sarebbe gravemente amtanto da aver trasferito ial figlio Mojtaba Khamenei. Al momento la notizia è stata diffusa su Twitter dal giornalista Momahad Ahwaze, secondo il quale, Khamenei ha dovuto annullare un incontro con il presidente Hassan Rohani, perché le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Su Twitter, Ahwaze - che scrive in arabo- sostiene che sue fonti in Iran molti sarebbero "preoccupate" dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anziano leader, ormai 81enne. Ahwaze - le cui rivelazioni non sono confermate ufficialmente- aggiunge che non sono chiare le cause dell'aggravamento delle condizioni del leader ma che potrebbero essere legate a un cancro alla prostata. Ahwaze, che ha un buon seguito su Twitter, all'inizio ...

