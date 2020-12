Incontro tra il Napoli e il Comune per il museo virtuale dedicato a Maradona (Di domenica 6 dicembre 2020) Non solo lo stadio intitolato a Diego, anche un museo virtuale all’interno del San Paolo dedicato al Pibe de Oro. E’ l’idea di De Laurentiis, annunciata alla presentazione della mostra alla Cumana. Il presidente azzurro già ieri ha incontrato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per discuterne. All’Incontro, scrive Repubblica Napoli, erano presenti anche Alessandro Formisano e l’avvocato Testa per il Napoli e l’assessore allo Sport, Ciro Borriello, l’assessora alla Cultura, Eleonora De Majo, il capo di gabinetto Ernesto Pollice e la dirigente impianti sportivi Gea Vaccaro per il Comune. Il museo, come anticipato dal patron, dovrebbe coprire un’estensione che va dai 5mila ai 10mila metri quadrati, all’interno dell’impianto di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Non solo lo stadio intitolato a Diego, anche unall’interno del San Paoloal Pibe de Oro. E’ l’idea di De Laurentiis, annunciata alla presentazione della mostra alla Cumana. Il presidente azzurro già ieri ha incontrato il sindaco di, Luigi de Magistris, per discuterne. All’, scrive Repubblica, erano presenti anche Alessandro Formisano e l’avvocato Testa per ile l’assessore allo Sport, Ciro Borriello, l’assessora alla Cultura, Eleonora De Majo, il capo di gabinetto Ernesto Pollice e la dirigente impianti sportivi Gea Vaccaro per il. Il, come anticipato dal patron, dovrebbe coprire un’estensione che va dai 5mila ai 10mila metri quadrati, all’interno dell’impianto di ...

ilfoglio_it : Scarlett Johansson ha chiesto la 'scarcerazione immediata' di quattro membri di Eipr, l'Ong egiziana per la difesa… - AlfonsoBonafede : Ieri ho avuto un proficuo incontro in videoconferenza con il Commissario europeo per la giustizia @dreynders, con c… - roberto_ave : RT @a_meluzzi: Meluzzi: “Avvento, preparazione all’incontro tra Dio e l’uomo” – Imola Oggi- - napolista : Incontro tra il #Napoli e il #Comune per il #museo virtuale dedicato a #Maradona Su Repubblica Napoli. In serata, u… - calabrian19 : RT @a_meluzzi: Meluzzi: “Avvento, preparazione all’incontro tra Dio e l’uomo” – Imola Oggi-/- -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro tra Incontro tra Pd e ministro Amendola, Fantini: grandi opportunità per il territorio dal Next Generation Eu Tu News 24 Incontro tra il Napoli e il Comune per il museo virtuale dedicato a Maradona

Incontro tra il Napoli e il Comune per realizzare il museo virtuale dedicato a Maradona. Concordato sopralluogo allo stadio in settimana ...

Dal salato al dolce, anche Lucio Mele prova a realizzare il suo panettone Made in Manfredonia

Oggi un incontro particolare, tra Salato e Dolce, il Maestro pasticcere è lo chef sipontino Lucio Mele per realizzare il panettone artigianale Made in Manfredonia. No non sarà un panettone ai frutti d ...

Incontro tra il Napoli e il Comune per realizzare il museo virtuale dedicato a Maradona. Concordato sopralluogo allo stadio in settimana ...Oggi un incontro particolare, tra Salato e Dolce, il Maestro pasticcere è lo chef sipontino Lucio Mele per realizzare il panettone artigianale Made in Manfredonia. No non sarà un panettone ai frutti d ...