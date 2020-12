Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti dicembre 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rinnoviamo il consueto appuntamento mensile riepilogando le offerte mobile proposte da Iliad, Ho e Tre per il mese di dicembre 2020. Cosa ci attende sotto l’albero nel mese di Natale? Queste compagnie avranno pensato a qualche piccolo regalo di Natale per i loro fedeli clienti o per acquisirne di nuovi? Andiamo a scoprirlo. Segui Termometro Politico su Google News offerte mobile Iliad dicembre 2020 L’offerta di Iliad per il mese di dicembre 2020 è la solita Giga 50, un pacchetto che propone 50 Giga di traffico internet, oltre a minuti e sms illimitati, il tutto a soli 7,99 euro al mese, con un costo aggiuntivo una ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rinnoviamo il consueto appuntamento mensile riepilogando leproposte da, Ho e Tre per il mese di. Cosa ci attende sotto l’albero nel mese di Natale? Queste compagnie avranno pensato a qualche piccolo regalo di Natale per i loro fedeli clienti o per acquisirne di nuovi? Andiamo a scoprirlo. Segui Termometro Politico su Google NewsL’offerta diper il mese diè la solita Giga 50, un pacchetto che propone 50 Giga di traffico, oltre ae sms illimitati, il tutto a soli 7,99 euro al mese, con un costo aggiuntivo una ...

anthonypad : @maddalenart Da venti anni in #WindTre, il mio primo cellulare #tre perché mia mamma aveva voglia di vedere suo fig… - zazoomblog : Iliad Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti a giugno 2020 - #Iliad #offerte #mobile #internet - soulista : @matteozenatti iliad è iliad ed è francese, ha solo rilevato le vecchie infrastrutture tre. - matteozenatti : @soulista Iliad è wind/tre, ho per loro la stessa posizione io :-) - massidanu : @jungle1970 @Atrebor78 Che dici? Blu o wind? Iliad l'ha imposta l'Unione europea per non creare un cartello tel… -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad Tre Iliad ha reso inutile la fusione WindTre 4fan.it Iliad offre la sua fibra ottica: ecco quando arriva e le offerte

Iliad si prepara a rilasciare la sua fibra ottica con i nuovi abbonamenti che arriveranno dalla prossima estate del 2021 in pianta stabile ...

Iliad: tutti i dettagli dell’arrivo della fibra ottica con tante sorprese

Sono molte le persone che ancora non credono a ciò che invece sta per diventare realtà: Iliad proporrà la sua rete domestica in fibra ottica ...

Iliad si prepara a rilasciare la sua fibra ottica con i nuovi abbonamenti che arriveranno dalla prossima estate del 2021 in pianta stabile ...Sono molte le persone che ancora non credono a ciò che invece sta per diventare realtà: Iliad proporrà la sua rete domestica in fibra ottica ...