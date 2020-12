Il Napoli è l’unica squadra della Serie A ad aver mandato in gol 10 calciatori diversi (Di domenica 6 dicembre 2020) Grazie al gol di Diego Demme contro il Crotone, il Napoli diventa l’unica squadra del campionato di Serie A che è riuscita a mandare in gol dieci giocatori diversi. Nessun’altra è riuscita a fare meglio. Un’ulteriore prova della rosa di sostanza a disposizione del club partenopeo e dell’abbondanza di scelte a disposizione di Gattuso per segnare e portare punti a casa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Grazie al gol di Diego Demme contro il Crotone, ildiventadel campionato diA che è riuscita a mandare in gol dieci giocatori. Nessun’altra è riuscita a fare meglio. Un’ulteriore provarosa di sostanza a disposizione del club partenopeo e dell’abbondanza di scelte a disposizione di Gattuso per segnare e portare punti a casa. L'articolo ilsta.

stebellentani : L’unica vittoria convincente della Juve é stato il 3-0 col Napoli - napolista : Il #Napoli è l’unica squadra della #SerieA ad aver mandato in gol 10 calciatori diversi Un risultato raggiunto graz… - LUCIACATERINA16 : @italiano705 Napoli l'amo. In questi ultimi anni per studio l' ho vissuta parecchio. E' inutile scrivere che sotto… - __Simo95__ : Mi manca l'x2 al Napoli e vinco la schedina 78 euro per la precisione e in teoria sono tranquillissimo già di averl… - alecsunshine_ : L'unica volta che ho visto la neve, in 16 anni di vita, é stata quasi 3 anni, fa quando ha nevicato a Napoli, e anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’unica Napoli-Rijeka: ambiente partenopeo infuocato, l'Europa League in soccorso a Gattuso? BetStars News – Italia