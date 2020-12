Highlights e gol Crotone-Napoli 0-4: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 6 dicembre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Crotone-Napoli, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. All’Ezio Scida arriva una bella vittoria convincente per i ragazzi di Rino Gattuso che dominano e trovano quattro gol grazie ad Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Tre punti fondamentali mentre il Crotone rimane fermo all’ultimo posto in classifica. 0-1 0-2 0-3 0-4 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la decima giornata del campionato di. All’Ezio Scida arriva una bella vittoria convincente per i ragazzi di Rino Gattuso che dominano e trovano quattro gol grazie ad Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Tre punti fondamentali mentre ilrimane fermo all’ultimo posto in classifica. 0-1 0-2 0-3 0-4 SportFace.

