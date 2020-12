F1 | Valtteri Bottas | “E’ stata una domenica molto difficile per noi | darò il massimo per l’ultimo GP ad Abu Dhabi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Senza dubbio èlapeggiore dell’anno per la Mercedes, impegnata nel penultimo round del Mondiale 2020 di F1 a Sakhir (Bahrain). I campioni del mondo, privi del loro asso Lewis Hamilton (fermato dalla positività al Covid-19), si avviavano a fare comunque doppietta con uno splendido George Russell e il finlandese, assai deludente nel complesso. Poi l’errore nella sosta ai box ha finito per rovinare la gara di entrambi eè giunto al traguardo in ottava posizione, immediatamente davanti al giovane britannico. Una prestazione, come detto, negativa quella del finnico, che è sembrato soffrire psicologicamente il confronto con chi potrebbe ambire al suo posto in Mercedes nel prossimo futuro: “Èuna giornata davvero brutta per noi. La mia partenza ...