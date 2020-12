F1, Charles Leclerc penalizzato: 3 posizioni in griglia per Abu Dhabi e 2 punti sulla patente dopo l’incidente a Sakhir (Di domenica 6 dicembre 2020) Si sarebbe aspettato ben altro il monegasco Charles Leclerc nel GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il pilota della Ferrari ieri aveva emozionato tutti: un giro ai limiti della perfezione e una quarta piazza insperata su di un tracciato non favorevole alla SF1000. In gara, purtroppo per lui e per la Rossa, tutto quello che di buono era stato costruito è stato distrutto in pochissimo tempo. La partenza al via non era stata brillante e nel tentativo di recuperare la posizione persa è arrivata una forzatura in curva-4. La conclusione è stata una frenata a ruote bloccate, il contatto con la Racing Point del messicano Sergio Perez e il coinvolgimento della Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Per Charles e Max sono arrivati due ritiri, mentre per Perez una vittoria incredibile, frutto di una corsa ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Si sarebbe aspettato ben altro il monegasconel GP di, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il pilota della Ferrari ieri aveva emozionato tutti: un giro ai limiti della perfezione e una quarta piazza insperata su di un tracciato non favorevole alla SF1000. In gara, purtroppo per lui e per la Rossa, tutto quello che di buono era stato costruito è stato distrutto in pochissimo tempo. La partenza al via non era stata brillante e nel tentativo di recuperare la posizione persa è arrivata una forzatura in curva-4. La conclusione è stata una frenata a ruote bloccate, il contatto con la Racing Point del messicano Sergio Perez e il coinvolgimento della Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Pere Max sono arrivati due ritiri, mentre per Perez una vittoria incredibile, frutto di una corsa ...

