Coronavirus, altro decesso a Torre del Greco (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Non si fermano i decessi da Covid a Torre del Greco. In serata il sindaco, Giovanni Palomba, ha reso noto un altro lutto dovuto al Coronavirus. Salgono a 46 i decessi nella città del corallo che conta anche 27 nuovi casi di positività, registrati nelle ultime 24 ore. Si attestano anche 21 guarigioni. “Esprimo massima vicinanza – ha spiegato il sindaco – alla famiglia della nostra concittadina scomparsa. Rivolgo il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale ai parenti tutti“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Non si fermano i decessi da Covid adel. In serata il sindaco, Giovanni Palomba, ha reso noto unlutto dovuto al. Salgono a 46 i decessi nella città del corallo che conta anche 27 nuovi casi di positività, registrati nelle ultime 24 ore. Si attestano anche 21 guarigioni. “Esprimo massima vicinanza – ha spiegato il sindaco – alla famiglia della nostra concittadina scomparsa. Rivolgo il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale ai parenti tutti“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sole24ore : #Coronavirus, si registrano 21.052 positivi su 194.984 tamponi effettuati. 662 le vittime. In calo le terapie inten… - AvvDox : @guffanti_marco Una strategia efficace di contenimento richiede senz'altro un incremento delle ICUs (che però non s… - alessiaagali : @boezio_severino @repubblica Esatto. Non si vuole parlare di stagionalità, come tutti i coronavirus, altro che lockdown. - JacopoVergari : RT @ptvonline2001: #coronavirus @RegioneLazio, il monito di Andreoni: “Rischio ancora alto. Siamo in una fase di stallo e non è una buona c… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: non basterà il #VACCINO a salvarci dalla #TERZA #ONDATA, servirà anche altro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altro Coronavirus, altro che zona gialla: oggi record con 1.884 nuovi positivi AltamuraLive La chiesa è tornata alla vita: prima messa dopo otto anni

L’emozione dei fedeli alla fine del rito è esplosa in un lungo e scrosciante applauso. L’inaugurazione è fissata per il 27 dicembre. Commosso anche il sindaco Simona Maretti ...

Coronavirus, superati i mille morti in Fvg. vittime raddoppiate nell’arco di 23 giorni

La triste conta tocca quota 1.008. Nell’ultima settimana solo la Valle d’Aosta con un’incidenza superiore di decessi ogni 100 mila abitanti. Altri 755 contagi ...

L’emozione dei fedeli alla fine del rito è esplosa in un lungo e scrosciante applauso. L’inaugurazione è fissata per il 27 dicembre. Commosso anche il sindaco Simona Maretti ...La triste conta tocca quota 1.008. Nell’ultima settimana solo la Valle d’Aosta con un’incidenza superiore di decessi ogni 100 mila abitanti. Altri 755 contagi ...