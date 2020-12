AMD punta a 22 miliardi di dollari in introiti entro il 2025. Una crescita del %232

Leggi su eurogamer

(Di domenica 6 dicembre 2020) Advanced Micro Devices, Inc (AMD) ha recentemente annunciato la sua decisione di acquisire l'azienda Xilinx, Inc, andando così ad arricchire la propria corporazione con i prodotti della nuova compagnia. Tutto questo rappresenta l'inizio di una mossa aggressiva per diventare ancora più competitivi contro la storica rivale Intel, oltre ad espandersi nei nuovi campi dell'intelligenza artificiale, dei datacenter e delle reti 5G. Alla luce di tutto questo e ben consapevoli dei propri piani futuri, AMD ha inoltrato, all'agenzia DBO Partners, le proprie proiezioni finanziarie per i prossimi 5 anni. Leggi altro...