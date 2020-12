Vaccino Covid, chi dovrà farlo e chi no: donne incinte e bambini esclusi? (Di sabato 5 dicembre 2020) Si comincia a parlare del Vaccino Covid: il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ha sciolto molti nodi a riguardo, intervenendo Rai “Radio Anch’io”. Alla domanda «Chi ha avuto il Coronavirus deve vaccinarsi», il membro del Comitato tecnico scientifico che affianca il governo nella gestione della pandemia ha detto fermo: «No». Non è d’accordo però l’infettivologo Matteo Bassetti: «Deve vaccinarsi anche chi è già stato malato». leggi anche l’articolo —> Intervista al medico di base Gaetano Montalbano: «Curare il Covid a casa? Si può» Vaccino Covid, chi dovrà farlo e chi no: donne incinte e bambini devono astenersi? Secondo quanto dichiarato da Giuseppe Ippolito, chi ha già avuto ... Leggi su urbanpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Si comincia a parlare del: il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ha sciolto molti nodi a riguardo, intervenendo Rai “Radio Anch’io”. Alla domanda «Chi ha avuto il Coronavirus deve vaccinarsi», il membro del Comitato tecnico scientifico che affianca il governo nella gestione della pandemia ha detto fermo: «No». Non è d’accordo però l’infettivologo Matteo Bassetti: «Deve vaccinarsi anche chi è già stato malato». leggi anche l’articolo —> Intervista al medico di base Gaetano Montalbano: «Curare ila casa? Si può», chie chi no:devono astenersi? Secondo quanto dichiarato da Giuseppe Ippolito, chi ha già avuto ...

chetempochefa : Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid.… - PiazzapulitaLA7 : Anziani con patologie rimasti senza vaccino antinfluenzale e assessori della Regione Lombardia che scappano e non r… - Ettore_Rosato : Nel 1956 #ElvisPresley si vaccina contro il polio in tv, oggi Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton dichiaran… - Sharkdark1 : @Valenti17938768 Avete paura del vaccino perché se funzionerà voi negazionisti di che cazzo parlerete? adrenocromo… - muntzer_thomas : RT @EntropicBazaar: Propongo che chi volontariamente si fa il vaccino contro il COVID e riporta gravi effetti collaterali, non debba essere… -