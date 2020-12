Uomini e Donne Over: Gemma Galgani si vuole liberare di Maurizio (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo alcune descrizioni Gemma Galgani sarebbe in procinto di liquidare una volta per tutte Maurizio. In tal senso come sappiamo la donna era molto interessata a frequentarlo quindi come si spiega questo cambio di rotta? Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma dice basta! Ebbene pare che il motivo sia legato ai desideri e alle ambizioni di Valentina, la dama di Torino che ha lasciato intendere in più occasioni di essere interessata anche lei a Maurizio. Quello che ha fatto arrabbiare Gemma e che Maurizio anziché darle l’esclusiva, ha pensato bene di dare una possibilità anche a Valentina. Questo atteggiamento le ha fatto storcere il naso e pensare che forse Maurizio non ha veramente intenzione di ... Leggi su anticipazioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo alcune descrizionisarebbe in procinto di liquidare una volta per tutte. In tal senso come sappiamo la donna era molto interessata a frequentarlo quindi come si spiega questo cambio di rotta? Anticipazionidice basta! Ebbene pare che il motivo sia legato ai desideri e alle ambizioni di Valentina, la dama di Torino che ha lasciato intendere in più occasioni di essere interessata anche lei a. Quello che ha fatto arrabbiaree cheanziché darle l’esclusiva, ha pensato bene di dare una possibilità anche a Valentina. Questo atteggiamento le ha fatto storcere il naso e pensare che forsenon ha veramente intenzione di ...

GiovanniToti : Sapete cosa sono questi fogli sul mio tavolo? Centinaia di mail, arrivate da tutta la #Liguria e l'Italia, scritte… - ItalianNavy : Per le donne e gli uomini della #MarinaMilitare oggi è un giorno di festa molto sentito. Celebriamo a bordo e a ter… - poliziadistato : Auguri alle donne e agli uomini @emergenzavvf con i quali spesso operiamo in prima linea, spalla a spalla, al servi… - m00n_rise : mia madre che 'julia non puoi fare così tanta differenza tra uomini e donne-- esistono certe donne che-' e io 'lo so mamma, ti conosco ????' - antoniusalbus : RT @lorepregliasco: Addirittura tra gli elettori Lega e FDI circa il 20% è esplicitamente 'no-vax'. Le donne (19%) sono sensibilmente più c… -