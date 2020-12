Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio siamo in guerra con il virus l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo lo dice il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista con la Repubblica non tengo il voto Si sottolinea i ricoveri Found lattazione affidata una struttura di 6 manager che potranno agire con poteri sostitutivi progetti esprimeranno una chiara visione del paese a chi ipotizza rimpasti fa sapere dovete uscire allo scoperto e dire scusa e cosa volete è riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del Mosè lo dice stamani a Lanza Cinzia Zincone provveditore alle opere pubbliche del Triveneto che ha seguito per tutta la notte l’operazione sollevamento delle barriere mobili grazie alle quali l’acqua ...