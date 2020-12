Toscana, Giani si inventa “i varchi” per permettere di muoversi in zona arancione. E in Valle d’Aosta riaprono le piste di sci di fondo (Di sabato 5 dicembre 2020) Mentre la Toscana è tornata in zona arancione, il presidente Eugenio Giani ha escogitato dei “varchi” per permettere comunque i movimenti all’interno della Regione (anche se solo in determinate circostanze). Intanto il governatore della Puglia Michele Emiliano, anche se la zona si prepara a tornare gialla, chiederà al ministro della Salute Roberto Speranza ti tenere in zona arancione parte del territorio. Invece in Valle d’Aosta, dal 6 dicembre sarà possibile raggiungere le piste di sci anche dai comuni vicini. Toscana – Il governatore Eugenio Giani scava varchi nel Dpcm che riporta la Toscana a zona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Mentre laè tornata in, il presidente Eugenioha escogitato dei “percomunque i movimenti all’interno della Regione (anche se solo in determinate circostanze). Intanto il governatore della Puglia Michele Emiliano, anche se lasi prepara a tornare gialla, chiederà al ministro della Salute Roberto Speranza ti tenere inparte del territorio. Invece in, dal 6 dicembre sarà possibile raggiungere ledi sci anche dai comuni vicini.– Il governatore Eugenioscava varchi nel Dpcm che riporta la...

